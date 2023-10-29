29 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı izle | “Müslümanın ayak bastığı toprak zalime yurt olmaz!”
Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Kuruluş Osman'ın merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Müslümanın ayak bastığı toprak zalime yurt olmaz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 134. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.