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Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı izle | “Müslümanın ayak bastığı toprak zalime yurt olmaz!”

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Giriş: 29.10.2023 16:47
Güncelleme:29.10.2023 16:49
Kuruluş Osman 134. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Kuruluş Osman'ın merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Müslümanın ayak bastığı toprak zalime yurt olmaz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 134. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.

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