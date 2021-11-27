Kardeşlerim 30. yeni bölüm 2. fragmanı | "Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım"

Kardeşlerim 30. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Kardeşlerim için benim çok güçlü olmam lazım" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 30.bölüm 2. fragmanı...

"Hiçbir şey yolunda gitmezken, sen nasıl gittin…"

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder. Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.