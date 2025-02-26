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Kardelenler 5.Bölüm Fragmanı

Kardelenler 5.Bölüm Fragmanı

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Giriş: 26.02.2025 11:54
Güncelleme:26.02.2025 11:54
"Kardelenler" dizisi, etkileyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi deneyimli isimleri bir araya getiren yapım, yıllar sonra yeniden buluşan kardeşlerin geçmişle hesaplaşmalarını ve saklı kalan sırları gün yüzüne çıkarmalarını konu alıyor. İkinci bölümün ardından dizinin tutkunları, heyecanla 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, Kardelenler'in yeni bölümünde izleyicileri hangi sürprizler karşılayacak?
Kardelenler 5.Bölüm Fragmanı
Kardelenler 5.Bölüm Fragmanı
Kardelenler 5.Bölüm Fragmanı
Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı
Kardelenler 4.Bölüm 2.Fragmanı
Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 4. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 3. Bölüm 1. Fragmanı
Kardelenler 3. Bölüm 1. Fragmanı
Kardelenler 2. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 2. Bölüm Fragmanı
Kardelenler 1.Bölüm Fragmanı
Kardelenler 1.Bölüm Fragmanı
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