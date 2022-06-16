İçimizdeki Ateş tanıtımı yayınlandı! "Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..."

atv ekranlarında yeni bir dizi daha seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi yakında atv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni tanıtımına "Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..." sözleri damga vurdu.

23 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de atv izleyicisiyle buluşacak olan İçimizdeki Ateş için heyecan yükseliyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizi, yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. İçimizdeki Ateş'in tanıtımında Yener & Tan Hukuk Bürosu'nun ortağı Doğan Yener'in genç hukukçular için söylediği sözler dikkat çekti.

Doğan Yener, "Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar" diyerek gençleri ne kadar zorlu bir eğitim sürecinin beklediğini gözler önüne serdi. Farklı hayatlardan gelen gençlerin hayatlarına da odaklanan fragman, karakterlerin özelliklerine de ışık tuttu.

İçimizdeki Ateş'te Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun yanı sıra İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural gibi önemli isimler yer alıyor. Sürprizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, yaz aylarının iddialı projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.