İçimizdeki Ateş 3. fragmanı! "Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!"

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 3. tanıtımı yayınlandı. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği dizinin yeni tanıtımına, "Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!" sözleri damga vurdu. İşte İçimizdeki Ateş'in yeni fragmanı...