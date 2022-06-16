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İçimizdeki Ateş 3. fragmanı! "Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!"

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Giriş: 16.06.2022 18:08
Güncelleme:16.06.2022 18:09
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 3. tanıtımı yayınlandı. Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği dizinin yeni tanıtımına, "Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!" sözleri damga vurdu. İşte İçimizdeki Ateş'in yeni fragmanı...
Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!
"Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!"
Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar...
"Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..."
İçimizdeki Ateş yakında atv’de
İçimizdeki Ateş yakında atv'de
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