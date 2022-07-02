02 Temmuz 2022, Cumartesi
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İçimizdeki Ateş 3. bölüm izle! "Başımız büyük belada!"
İçimizdeki Ateş 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına "Başımız büyük belada!" sözleri damga vurdu.