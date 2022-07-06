İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı izle! "Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..."

İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına "Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..." sözleri damga vurdu.

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?