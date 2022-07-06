06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar İçimizdeki Ateş Videoları İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı izle! "Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..."

İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı izle! "Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2022 13:58
Güncelleme:06.07.2022 13:58
İçimizdeki Ateş 3. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına "Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..." sözleri damga vurdu.

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi...
"Seviyorum senin şaşkın yüzünü görmeyi..."
İçimizdeki Ateş 3. bölüm izle! Başımız büyük belada!
İçimizdeki Ateş 3. bölüm izle! "Başımız büyük belada!"
’’Seni mahvedeceğim!’’
''Seni mahvedeceğim!''
İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı
İçimizdeki Ateş yeni bölüm fragmanı
Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!
"Aranızdan sadece iki kişi avukatı olarak çalışabilecek!"
Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar...
"Sağlam gelirler, sonra kavga dövüş ayrılırlar..."
İçimizdeki Ateş yakında atv’de
İçimizdeki Ateş yakında atv'de
Daha Fazla Video Göster