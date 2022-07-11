11 Temmuz 2022, Pazartesi
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İçimizdeki Ateş 4. bölüm fragmanı izle! "Sizi çıkarmak için elimden geleni yapacağım"
İçimizdeki Ateş 4. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına "Sizi çıkarmak için elimden geleni yapacağım" sözleri damga vurdu. Özetsiz yeni bölümüyle Perşembe 21.45'te atv'de