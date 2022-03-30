30 Mart 2022, Çarşamba
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Hakim'in yayın tarihi belli oldu! Hakim yeni fragmanı yayınlandı
atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tanıtımıyla ilgi odağı oldu. Muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyici ekran başına kilitlemeye gelen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!