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Hakim'in yayın tarihi belli oldu! Hakim yeni fragmanı yayınlandı

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Giriş: 30.03.2022 15:57
Güncelleme:30.03.2022 15:57
atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tanıtımıyla ilgi odağı oldu. Muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyici ekran başına kilitlemeye gelen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!
Hakim yeni fragmanı yayınlandı
Hakim yeni fragmanı yayınlandı
Hakim’in ikinci tanıtımı yayınlandı
Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı
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