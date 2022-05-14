Hakim 6. yeni bölüm fragmanı | "Azem'in oğlunu kurtarmak demek, benimle Ozan'ın kurtulması demek!"

Hakim 6. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Azem'in oğlunu kurtarmak demek, benimle Ozan'ın kurtulması demek!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 6. bölüm fragmanı...

Metehan polisler tarafından alınınca işler iyice karışır. Demirkıran Ailesi oğullarını kurtarmak için her şeyi yapar. Fakat Metehan'ın pislikleri bir bir açığa çıkmaya devam eder. Yasemin kaçırılmanın şokunu yavaş yavaş atlatırken bunu yapanların peşine düşer. Gülbahar'ın mahallesinde işler iyice karışır. Gülbahar'ın insanlarına dışarıdan bir el uzanır ve yenge kendi hükmünü sorgulamaya başlar. Ömer Arif için sorunlar asıl şimdi başlamıştır. Azem bir nefes uzağındadır. Ömer Arif'e karanlık bir teklifle gelir. Bu teklif Ömer Arif'in meslek hayatına büyük bir darbe vuracak niteliktedir.