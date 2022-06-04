04 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hakim Videoları Hakim 9. yeni bölüm fragmanı | ''Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!''

Hakim 9. yeni bölüm fragmanı | ''Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2022 12:53
Güncelleme:04.06.2022 12:53
Hakim 9. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına ''Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!'' sözleri damga vurdu. İşte Hakim 9. bölüm fragmanı...
Hakim 9. bölüm 2. fragmanı | ’’Beni de Ayşe’yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?’’
Hakim 9. bölüm 2. fragmanı | ''Beni de Ayşe'yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?''
’’Azem’in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!’’
''Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!''
’’Düşmanımız ortak, ya bir oluruz ya da yok oluruz!’’
''Düşmanımız ortak, ya bir oluruz ya da yok oluruz!''
Azem’in oğluna Ozan çarptı!
"Azem'in oğluna Ozan çarptı!"
Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!
"Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!"
’’Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?’’
''Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?''
Hakim 6. yeni bölüm fragmanı
Hakim 6. yeni bölüm fragmanı
Hakim 5. yeni bölüm 2. fragmanı | ’’Azem kazayı öğrenmiş...’’
Hakim 5. yeni bölüm 2. fragmanı | ''Azem kazayı öğrenmiş...''
Hakim’i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!
"Hakim'i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!"
Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!
"Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!"
Vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!
"Vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"
Hakim 3. bölüm 2. fragmanı | Beni bir şeyle itham edecekseniz...
Hakim 3. bölüm 2. fragmanı | "Beni bir şeyle itham edecekseniz..."
Daha Fazla Video Göster