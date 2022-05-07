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Hakim 5. yeni bölüm fragmanı | "Hakim'i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!"

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Giriş: 07.05.2022 17:20
Güncelleme:07.05.2022 17:21
Hakim 5. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Hakim'i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 5. bölüm fragmanı...
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