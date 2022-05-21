21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Hakim 7. yeni bölüm 2. fragmanı | "Azem'in oğluna Ozan çarptı!"
Hakim 7. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Azem'in oğluna Ozan çarptı!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 7. bölüm 2. fragmanı...