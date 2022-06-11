11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hakim Videoları Hakim 10. yeni bölüm fragmanı | "Ben hiç kimseden korkmam!"

Hakim 10. yeni bölüm fragmanı | "Ben hiç kimseden korkmam!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 14:52
Güncelleme:11.06.2022 14:53
Hakim 10. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Ben hiç kimseden korkmam!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 10. bölüm fragmanı...
Hakim 10. yeni bölüm fragmanı | Ben hiç kimseden korkmam!
Hakim 10. yeni bölüm fragmanı | "Ben hiç kimseden korkmam!"
Hakim 9. bölüm 2. fragmanı | ’’Beni de Ayşe’yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?’’
Hakim 9. bölüm 2. fragmanı | ''Beni de Ayşe'yi öldürdüğün gibi öldürecek misin?''
’’Azem’in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!’’
''Azem'in oğluna, oğlunuz Ozan çarptı!''
’’Düşmanımız ortak, ya bir oluruz ya da yok oluruz!’’
''Düşmanımız ortak, ya bir oluruz ya da yok oluruz!''
Azem’in oğluna Ozan çarptı!
"Azem'in oğluna Ozan çarptı!"
Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!
"Bu davada bir görünen bir de görünmeyen suçlu var!"
’’Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?’’
''Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?''
Hakim 6. yeni bölüm fragmanı
Hakim 6. yeni bölüm fragmanı
Hakim 5. yeni bölüm 2. fragmanı | ’’Azem kazayı öğrenmiş...’’
Hakim 5. yeni bölüm 2. fragmanı | ''Azem kazayı öğrenmiş...''
Hakim’i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!
"Hakim'i saklama uğruna gözümün içine baka baka yalan söyledin!"
Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!
"Daha kaç kişi ölecek benim yüzümden!"
Vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!
"Vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!"
Daha Fazla Video Göster