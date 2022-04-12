Hakim 3. yeni bölüm fragmanı | "Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı!"

Hakim 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 3. bölüm fragmanı...