Hakim 3. bölüm 2. fragmanı | "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!"

Hakim 3. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Beni bir şeyle itham edecekseniz, şüpheden daha fazlasına ihtiyacınız var!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 3. bölüm 2. fragmanı...

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.