09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hakim Videoları Hakim 2. yeni bölüm 2. fragmanı | "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"

Hakim 2. yeni bölüm 2. fragmanı | "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2022 11:56
Güncelleme:09.04.2022 11:56
Hakim 2. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Hakim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile oldukça dikkat çeken Hakim ilk bölümüyle izleyiciden tam puan alırken dizinin yeni bölüm fragmanına "Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!" sözleri damga vurdu. İşte Hakim 2. bölüm 2. fragmanı...

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!
"Konu kapandı oğlum; artık hiç kimse sana zarar veremez!"
Hakim yeni bölüm fragmanı izle
Hakim yeni bölüm fragmanı izle
Hakim dizisi pazartesi başlıyor
Hakim dizisi pazartesi başlıyor
Hakim yeni fragmanı yayınlandı
Hakim yeni fragmanı yayınlandı
Hakim’in ikinci tanıtımı yayınlandı
Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı
Hakim Yakında atv’de! İlk tanıtım yayınlandı
Hakim Yakında atv'de! İlk tanıtım yayınlandı
Daha Fazla Video Göster