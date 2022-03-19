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atv'nin yeni dizisi Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı! Hakim 1. bölüm 2. tanıtımı

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Giriş: 19.03.2022 12:30
atv’nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim’in yeni tanıtımı yayınlandı, izleyiciden tam not aldı. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan 'Your Honor'dan uyarlanan dizinin başrolünü Erdal Beşikçioğlu üstleniyor. Yayına başlaması için geri sayılan dizinin yeni tanıtımına "Ben buradayım oğlum tamam, ben sana yardım edeceğim!" sözleri damga vuruyor. İşte Hakim'in yeni fragmsnı...
Hakim’in ikinci tanıtımı yayınlandı
Hakim'in ikinci tanıtımı yayınlandı
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