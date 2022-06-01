Gül Masalı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv’de!

atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta’nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Fonda Eğirdir Gölü ile lavanta ve gül tarlarının görsel güzelliği dikkat çekerken başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın uyumu da çok beğenildi.