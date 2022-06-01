01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gül Masalı Videoları Gül Masalı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de!

Gül Masalı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2022 16:04
Güncelleme:01.06.2022 16:04
atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Pastel Film imzalı “Gül Masalı” dizisinin yayınlanan ikinci teaserı büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni tanıtımında Isparta’nın tüm güzelliği gözler önüne serildi. Fonda Eğirdir Gölü ile lavanta ve gül tarlarının görsel güzelliği dikkat çekerken başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın uyumu da çok beğenildi.
Gül Masalı yakında atv’de
Gül Masalı yakında atv'de
Gül Masalı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv’de!
Gül Masalı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de!
Daha Fazla Video Göster