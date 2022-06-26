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Gül Masalı 2. bölüm 3. fragmanı! "Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?"

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Giriş: 26.06.2022 17:39
Güncelleme:26.06.2022 17:40
Gül Masalı 2. bölüm 3. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Gül Masalı güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak?"sözleri damga vurdu.

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır. Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir. Gonca'nın gelişiyle, karanlık sırların açığa çıkması ihtimali onları korkutur. Kızının öğrendiği gerçeklerle korktuğu başına gelen Tahir, kızını dönmeye ikna etmek için Isparta'ya geldiğinde, baba kız arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Bir yandan kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışırken, diğer yandan Toprak'ın yakın ilgisi ve desteğiyle de karşılaşır. Bu ilgi ve destek sayesinde, Toprak ve Gonca arasında sıcak bir samimiyet oluşur. Ancak Toprak'ın, Gonca'nın etrafındaki varlığını kabullenemeyen Arda'nın yaptığı hamle, Gonca'yı şüpheye düşürür.

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