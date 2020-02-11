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11.02.2020
Yavuz'un ölüm haberi! | EDHO 156. yeni bölüm
Yavuz'un ölüm haberi! "Yavuz paraları alırken Çakırbeyliler basmış mekanı..." | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 156. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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