İlyas ve Alparslan'dan büyük anlaşma! | EDHO 154. son bölüm

İlyas ve Alparslan'dan büyük anlaşma! İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar geliyor. | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 154. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.