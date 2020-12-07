Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı izle! Atv'nin fenomen dizis Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alırken yeni bölüm fragmanına "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO'nun 175. bölüm fragmanı...

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.