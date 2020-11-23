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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 23.11.2020 11:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde Hızır Reis, dostları ve düşmanları olan Korkmazlara ters köşe yapar. Yeğenini kurtarmak için tüm gücünü kullanırken amcasının aldığı kararlar Alpaslan’ı ipleri tamamen koparma raddesine getirir. Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis’in pusulasını şaşırtırken, yeni bölüm fragmanına "Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..." sözleri damga vurdu.
EDHO 173. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 173. bölüm fragmanı yayınlandı
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