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Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı izle!

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Giriş: 26.10.2020 13:57
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 169. bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölüm fragmanına Hızır Reis ve Alpaslan arasında başlayan mücadele damga vurdu. Masadan kovulan Alpaslan aileden de kovulmasının ardından kendisine yeni bir sayfa açtı. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlar olacaktır.

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar.

Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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