16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle! ''Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul...''

EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle! ''Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul...''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2020 01:48
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul..." sözü dikkat çekti. EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle...

ATV'de yayınlanan ve milyonları ekranları başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

"BANA ALPASLAN'I ŞİŞLEYECEK BİR DELİKANLI BUL..."
EDHO'nun 172. yeni bölüm fragmanı "Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul..." başlığıyla yayınlandı.

171. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle!
Hızır'ın Yaman Korkmaz planı...
Hızır'ın Yaman Korkmaz planı...
EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı
EDHO yeni bölüme damga vuran sahne! Yaman'ın evi bombalandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm fragmanı izle
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma
Yaman, Hızır'ın teklifini kabul ediyor!
Yaman, Hızır'ın teklifini kabul ediyor!
Ömür ile İlyas yüzleşiyor!
Ömür ile İlyas yüzleşiyor!
EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
Alpaslan Çakırbeyli kendi ekibini kurdu!
Şahin Ağa Alpaslan Çakırbeyli'ye 2 yol sundu
Şahin Ağa Alpaslan Çakırbeyli'ye 2 yol sundu
EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 169. yeni bölüm fragmanı izle!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!
Daha Fazla Video Göster