EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle! ''Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul...''

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) 172. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul..." sözü dikkat çekti. EDHO 172. yeni bölüm fragmanı izle...

ATV'de yayınlanan ve milyonları ekranları başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

"BANA ALPASLAN'I ŞİŞLEYECEK BİR DELİKANLI BUL..."

EDHO'nun 172. yeni bölüm fragmanı "Bana Alpaslan'ı şişleyecek bir delikanlı bul..." başlığıyla yayınlandı.

171. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.