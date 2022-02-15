15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Destan Videoları Destan’da Temur kardeşi Batuga’nın sırrını böyle öğrendi

Destan’da Temur kardeşi Batuga’nın sırrını böyle öğrendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2022 22:33
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on birinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Kardeşi Batuga’nın karşısına dikilen Temur, kendisine yıllardır yalan söyleyen kardeşine çok kızdı. İşte Destan 11. bölüme damga vuran o anlar...

'Destan'ın on birinci bölümünde, ölümden son anda kurtulan Batuga ve Akkız alevler arasında bayıldıktan sonra gözünü bir mağara açtı. Batuga ve Akkız nasıl kurtulduklarını ve buraya nasıl geldiklerini anlamaya çalışırken Temur'un bir anda ortaya çıkışı Batuga'nın sırrını ele vermesine neden oldu.

Kardeşi Batuga'nın karşısına dikilen Temur, kendisine yıllardır yalan söyleyen kardeşine çok kızdı.

Batuga'nın konuşabildiğini öğrenen Saltuk büyük sevinç yaşarken, Temur ise "Ben sana ne yaptım? Anam gibi hırpaladım mı? Kaya gibi hor mu gördüm? Babam gibi boynuna yay kirişi mi dayadım? Ne yaptım da bana güvenmedin? Niye benden sakladın?" diyerek hesap sordu.

Bu sözler üzerine Batuga "Güvenmediğim sen değildin. Töreydi. Hana yalan söylemenin cezası ölüm. Benim akıllı olduğumu anladıkları an canımı alacaklar. Bilseydin töre senin de canını alırdı" diyerek kendini savundu.



Bunun üzerine Temur, "Korudun yani beni? İşe bak! Yıllarca ben seni koruduğumu sanırdım, sen beni korurmuşsun! Kandaşım kandıracağına töre canımı alaydı. Ben sana hasret kalacağıma sen bana hasret kalırdın" dedi ve ekledi: "Bundan sonra... ne hasretlik ne kandaşlık bir durum yok... Batuga Tegin…"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Destan’da sır perdesi aralandı
Destan’da sır perdesi aralandı
Destan 11. yeni bölüm son fragman izle
Destan 11. yeni bölüm son fragman izle
Destan 11. yeni bölüm fragmanı izle
Destan 11. yeni bölüm fragmanı izle
Temur, Tutkun için taht hakkından vazgeçiyor!
Temur, Tutkun için taht hakkından vazgeçiyor!
Batuga annesiyle böyle dertleşti
Batuga annesiyle böyle dertleşti
Alpagu Han’ın gazabı Gök Saray’ı salladı
Alpagu Han'ın gazabı Gök Saray'ı salladı
Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?
"Bir eksikle bir tam hiç birbirine denk olur mu?"
İşte Destan 10. bölüm tanıtımı! | O kızı bulup öldürmezsek...
İşte Destan 10. bölüm tanıtımı! | "O kızı bulup öldürmezsek..."
İhanetle suçlanan Balamir yargılandı
İhanetle suçlanan Balamir yargılandı
İşte Destan 9. bölüm 3. fragmanı!
İşte Destan 9. bölüm 3. fragmanı!
Babam senin pençe olduğunu öğrenmiş!
"Babam senin pençe olduğunu öğrenmiş!"
İşte Destan 9. bölüm tanıtımı
İşte Destan 9. bölüm tanıtımı
Daha Fazla Video Göster