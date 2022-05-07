07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Destan 22. bölüm yeni fragmanı | "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!"
atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu gibi 26 Nisan 2022 Salı günkü 22. bölümünde de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ım yeni bölüm tanıtımında "Hanlığı İtbaraklardan da o Kaya’nın esaretinden de kurtarmamız gerek!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman...