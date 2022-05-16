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Destan 23. bölüm 2. fragmanı | "Sen çift başlı kurtsun!"

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Giriş: 16.05.2022 11:51
Güncelleme:16.05.2022 11:51
Destan 23. yeni bölüm 2. fragmanı izle | atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu yeni bölümüyle de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ım yeni bölüm tanıtımında "Sen çift başlı kurtsun!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman...

Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?

Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı olacak?

İtbarakların yeni hedefi

Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi. Vahşiliklerini intikam aşkıyla harmanlayan İtbaraklar'ın su sefer ki hedefi neresi olacaktır?

Ölümün pençesinde bir aşk

Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız'ı bu sefer çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir. Kazanan aşk mı yoksa ölüm mü olacak?

Hanların savaşı

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek? Tarih tekerrür mü edecek yoksa bu defa sonuç farklı mı olacak?

Kaya'nın taht mücadelesi

İtbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı? Düşmanlarla anlaşan Kaya, kendi milletini ikna edebilecek mi?

Ulu Ece'nin intikam hamleleri

Kaya ve Yibek'in ihanetiyle tacını kaybeden Ulu Ece, yaşadığı durumu kabul etmeyip, intikam hamlelerine başlayacak. Ulu Ece'nin gazabından nasibini alanlar kimler olacak?

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Destan 23. bölüm 2. fragmanı | Sen çift başlı kurtsun!
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