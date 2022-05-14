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Destan 23. bölüm yeni fragmanı | "Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!"

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Giriş: 14.05.2022 17:11
Güncelleme:14.05.2022 17:12
Destan 23. yeni bölüm fragmanı izle | atv’nin tarih ile aksiyonu izleyicilerine sevdiren dizisi Destan her hafta olduğu yeni bölümüyle de çok konuşulacak. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ım yeni bölüm tanıtımında ‘’Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!'' sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman...
Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!
"Bizler öldü dendiği anda demirden dağı eritip yeniden doğan bir soyuz!"
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