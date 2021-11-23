"Dağ söyler Gök dinlesin! Biz köle değiliz" Destan 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli’nin üstlendiği DESTAN dizisi yayınlandığı birinci bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. ‘#DestanDizisi’ etiketiyle sosyal medyada gündem olan ATV'nin yeni dizi büyük beğeni topladı. Diziseverler şimdiden 30 Kasım 2021 - Salı akşamı yayınlanacak olan 2. yeni bölüm fragmanını merak etti. İşte Akkız’ın "Dağ söyler, Gök dinlesin! Biz köle değiliz!" sözleriyle damga vurduğu 2. yeni bölüm fragmanı...

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Destan', atv ekranındaki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Destan'ın 2. bölüm fragmanı ise nefes kesti.

'Destan'ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı.

Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.

Alpagu Han'ı mola verdikleri konakta vurmayı hedefleyen Akkız, hedefine yaklaşabilmek için karanlığı çökmesini bekledi. Batuga'nın evliliği için nehir kenarında adak adayan Alpagu Han ve maiyeti, Akkız ve arkadaşlarının saldırısına karşı son derece savunmasızdı.

Hedefine nehir tarafından yaklaşan Akkız, Yaman ve Sırma'nın attığı alevli okların sebep olduğu kargaşadan faydalanarak Alpagu Han'a yaklaştı. Nihayet atış mesafesi bulan Akkız'ın okları, Batuga'yı sıyırarak Alpagu Han'ı buldu.

Batuga okları kimin attığını görmek için baktığında Akkız'ı elindeki tahta kılıcı havaya kaldırmış halde gördü. Maskesini sıyıran Akkız, Batuga'ya bakarak "O iki küçük çocuk için" diye fısıldadı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.