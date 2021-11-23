Destan'ın ilk bölümünde bomba sahne: Alpagu Han hesap sordu!
ATV ekranlarını yeni dizisi 'Destan' ilk bölümüyle izleyiciden büyük bir ilgi gördü. Destan'ın ilk bölümüne pusuya düşen Alpagu Han'ın yaşadığı ihanetin hesabını Batuga’nın annesi Tılsım’dan sorması oldu. İşte Destan'ın ilk bölümünde ilgi çeken o sahne...
Düştüğü pusuda birçok askerini kaybeden Alpagu Han, düşman askerlerinden birinin üzerinden çıkan pusula ile ihanete uğradığını anladı. Büyük bir hışımla sarayın yolunu tutan Alpagu Han, derhal Tılsım Hatun'un bulunmasını istedi.
Tuzağa düştüğünü fark eden Tılsım Hatun ise oğlu Batuga'yı da alarak saraydan kaçmıştı. Han babasının yanına sığınarak canını ve oğlunu kurtarmak isteyen Tılsım Hatun, son anda Alpagu Han ve askerleri tarafından yakalandı. Alpagu Han, Tılsım Hatun'dan ihanetin hesabını sorarken, Tılsım Hatun masum olduğunu söyledi ve "Alpagu... Beni oğlumdan ayırma" dedi.
Batuga'nın "Baba… Anama kıyma. Onu önce bir dinlesen?" sözlerine rağmen Alpagu Han ikna olmadı ve "Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım... Senin yurdun Dağ'da da benim yurdum Gök'te de aynıdır" dedi.
Alpagu Han, ihanetin kanıtını çıkarıp Çin ordusuna gönderilen mesajı okuyunca Tılsım Hatun tüm şansının tükendiğini anladı. Alpagu Han, "Ormanlar bozkırlar yüce dağlar kül renkli ufuklar şahit olsun ki yüreklere korku salan ben, düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım" dedi ve Tılsım Hatun'un cezasını bizzat kesti. Annesi gözleri önünde öldürülen Batuga ise tam anlamıyla perişan oldu.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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