Destan’ın ilk bölümünde bomba sahne: Alpagu Han hesap sordu!

Tuzağa düştüğünü fark eden Tılsım Hatun ise oğlu Batuga'yı da alarak saraydan kaçmıştı. Han babasının yanına sığınarak canını ve oğlunu kurtarmak isteyen Tılsım Hatun, son anda Alpagu Han ve askerleri tarafından yakalandı. Alpagu Han, Tılsım Hatun'dan ihanetin hesabını sorarken, Tılsım Hatun masum olduğunu söyledi ve "Alpagu... Beni oğlumdan ayırma" dedi.

Batuga'nın "Baba… Anama kıyma. Onu önce bir dinlesen?" sözlerine rağmen Alpagu Han ikna olmadı ve "Vatana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım... Senin yurdun Dağ'da da benim yurdum Gök'te de aynıdır" dedi.