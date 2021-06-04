05 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2021 23:56
Güncelleme:04.06.2021 23:57
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Timur Melik’in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için Türkan Hatun’un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu.
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı!
Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı!
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm 2. fragmanı | "Bu kılıçla cihanı fethedeceğim!"
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi
Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun karşı karşıya geldi
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Celaleddin, Kutlu Bike'nin infaz edilmesine engel oldu
Celaleddin, Kutlu Bike'nin infaz edilmesine engel oldu
Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu
Celaleddin, Cengiz Han'la tanış oldu
Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celaleddin
Cesareti ile göz dolduran Şehzade Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
Daha Fazla Video Göster