Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Timur Melik’in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için Türkan Hatun’un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu.