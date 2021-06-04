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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölüm | Celaleddin Türkan Hatuna meydan okudu
‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Timur Melik’in gönderdiği haberci vasıtasıyla orduların son durumundan haberdar olan Celaleddin; iç savaşın önüne geçebilmek için Türkan Hatun’un kampına gitti, babaannesinin ve yanında saf tutanların karşısına dikilerek meydan okudu.