Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm | Celaleddin Haşhaşilerin mekanına baskın yaptı!

Celaleddin’in yanına verdiği Ötkır ve Kılıç’la birlikte şehirde araştırma yapan Ak Şah, gözlem yeteneği sayesinde Haşhaşi fedailerini tespit etmeyi başardı. Ak Şah, şüpheli hareketleri ile dikkat çeken fedaiyi takip ederek Haşhaşilerin mekanını buldu. Ötkır mekana girerken; Kılıç, Celaleddin’e durumu haber verdi. Bu sırada Ötkır’ın zor durumda kaldığını gören Ak Şah da mekana girip kavgaya katıldı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Behram kimseye belli etmeden kaçarken, Celaleddin’in de gelişi ile Haşhaşi fedaileri etkisiz hale getirildi. Bir fedai intihar etmek üzereyken engellenerek esir alındı ancak kılık değiştirmiş Behram fedaiyi okla vurarak konuşmasını engelledi.