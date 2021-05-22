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Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı | "Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!"
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölüm fragmanına "Şehzade Celaleddin, emre itaatsizlikten zindana atılacaksın!" sözleri damga vurdu.