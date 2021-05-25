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Videolar Bozkır Arslanı Celaleddin Videoları Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragmanı | "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragmanı | "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"

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Giriş: 25.05.2021 16:54
Güncelleme:25.05.2021 16:55
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni fragmanına "Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade" sözleri damga vurdu.
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı
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Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı!
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Bozkır Arslanı Celaleddin yakında atv'de
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