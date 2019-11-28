Züleyha'nın gözyaşları! | Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm

Züleyha'nın gözyaşları! Yılmaz ile Müjgan'ın mutlu aile tablosu Züleyha'yı gözyaşlarına boğuyor! | Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 46. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.