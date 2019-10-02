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02.10.2019

Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 38. bölüm fragmanında "Gitmek istersen, gidersin Züleyha!" sözü dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova 38.bölüm fragmanı izle....

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