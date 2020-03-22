Bir Zamanlar Çukurova 61.yeni bölüm fragmanı! "Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle!"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 61.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni fragmanında "Yılmaz'a Adnan'ın onun oğlu olduğunu söyle!" sözleri dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova 61.yeni bölüm fragmanı izle...