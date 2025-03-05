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Başka Bir Gün 6.Bölüm Fragmanı

Başka Bir Gün 6.Bölüm Fragmanı

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Giriş: 05.03.2025 10:26
Güncelleme:05.03.2025 10:27
Nehir, çocukluğunda annesi tarafından bir adam uğruna terk edilmiş, bu nedenle de mutlu bir aile kurmayı hayatta her şeyden çok istemiştir. Ve bu aileye Serdar’la evlenerek sahip olmuştur. Onunla yaklaşık on sekiz yıldır evlidir. Serdar’la ortak oldukları hukuk bürosunda avukattır. Ancak bir süredir çalışmaya ara vermiştir. Kızları Deniz ve Mercan’ın kendi yaşadığı sorunları yaşamadan, sevgi ve güven dolu bir ortamda büyümesi en büyük isteğidir. Serdar’la zaman zaman sorunlar yaşasalar da hep kurduğu mutlu yuva hayaline kavuştuğuna inanıyordur. Bu inancı Serdar’ın bir gün aniden ortadan kaybolmasıyla temelinden sarsılır.
Başka Bir Gün 6.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 6.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 6.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 5.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5.Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 5. Bölüm Fragmanı
Başka Bir Gün 4. Bölüm 1. Fragmanı
Başka Bir Gün 4. Bölüm 1. Fragmanı
Başka Bir Gün 4. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 4. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 3. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 3. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 1. Fragmanı
Başka Bir Gün 3. Bölüm 1. Fragmanı
Başka Bir Gün 2. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 2. Bölüm 2. Fragmanı
Başka Bir Gün 1. Bölüm 3. Tanıtım
Başka Bir Gün 1. Bölüm 3. Tanıtım
Başka Bir Gün 1. Bölüm 2. Tanıtım
Başka Bir Gün 1. Bölüm 2. Tanıtım
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