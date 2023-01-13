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Videolar Ateş Kuşları Videoları Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı nefeslerini tutarak izledi | Ali konuştu! Büyük sır perdesi aralandı! Gülayşe bu büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Türkiye ‘Ateş Kuşları’nı nefeslerini tutarak izledi | Ali konuştu! Büyük sır perdesi aralandı! Gülayşe bu büyük sırrı öğrenebilecek mi?

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Giriş: 13.01.2023 23:50
Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ilk bölümüyle büyük bir ilgiye mazhar oldu. Gülayşe’nin, Komiser Barbaros’a ilgi duyması Ali ve Mercan’ı telaşlandırırken, yıllardır taşıdıkları büyük sırrın Gülayşe tarafından öğrenilmesinin tedirginliğini yaşadılar.

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde sokak çocuğu Yakup, kendisini kurtarmak isterken yanlışlıkla Gülayşe'yi yaraladı.

Olayın ardından sokak çocuğu vakasının peşine düşen Komiser Barbaros, Gülayşe'nin hastaneden kaçmasından şüphelenerek onun peşine düştü.

Gülayşe'nin içinde bulunduğu kamyonu takip eden Komiser Barbaros, 'Ateş Kuşları Mola Yeri'ne gitti.

23 yıl önce kaybolan bebeğin Gülayşe olduğundan şüphelenen Barbaros, polis kimliğini saklayarak Gülayşe'yle yakınlık kurdu.

Gülayşe'nin doğum günü nedeniyle Sabit'in çektiği fotoğraflardan birini gizlice alan Barbaros gerçeğin peşine düştü.

Gülayşe'nin, Barbaros'a yakınlık duyması Ali ve Mercan'ı tedirgin etti. Gülayşe'nin, Barbaros ile görüşmemesini istediler.

Ali'nin "Bir daha o Barbar denen herifi görmesin. Sokak çocuklarının yanına da gitmesin, buradan çıkmasın. Eğer Çatal bizi bulursa..." sözlerini Mercan, "Gülayşe annesini senin öldürdüğünü öğrenir" diyerek sırlarının ortaya çıkmasının tedirginliğini yaşadı.

Gülayşe'yi başta babası olmak üzere tüm ailesine hasret bıraktıkları için acı ve suçluluk duyan Ali ile Mercan, Gülayşe'nin bu sırrı öğrenmemesi için birbirlerine söz verdiler.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 1. bölümü, seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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