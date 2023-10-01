Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı | "Tanış! Yakın koruman Barbaros Tunalı"

Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 26. bölüm fragmanına "Tanış! Yakın koruman Barbaros Tunalı" sözleri damga vurdu.