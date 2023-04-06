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Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | “Lara Eyüboğlu nerede?”

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Giriş: 06.04.2023 13:36
Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 11. bölüm 2. fragmanına, “Lara Eyüboğlu nerede?” sözleri damga vurdu.

Ateş Kuşları, komiser Barbaros'la karşı karşıya

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

Hesaplaşma vakti!

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

Köksüzler'in sınavı

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

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Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | “Lara Eyüboğlu nerede?”
Ateş Kuşları 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | “Lara Eyüboğlu nerede?”
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