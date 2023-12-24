Altın Kafes 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben bu yaşananların kaza olduğunu düşünmüyorum!"

Altın Kafes 4. bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Altın Kafes ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Ben bu yaşananların kaza olduğunu düşünmüyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Altın Kafes'in 4. bölüm fragmanı...

Cihan havuza atlayarak Zeynep'i kurtarır. Cihan, bu yaşananın bir kaza olmadığından emindir. Zeynep'in geçirdiği kaza herkesi telaşlandırır. Özellikle de Onur'u. Onur soğuk bir iş adamından sevgi dolu, telaşlı bir nişanlıya dönüşür. Zeynep ölümle burun buruna gelse de ilk kez Onur'un samimi duygularını görmekten mutludur. Onur Beyoğlu'nun eşi olma yolunda adım adım ilerleyen Zeynep'in gözleri aşktan kör olmuştur. Bu yolda ayağına takılacak sırlar, azılı düşmanlar, intikam ateşiyle yanıp tutuşanlar olduğunu aklından bile geçmemektedir.