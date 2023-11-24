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Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı! “Umarım bu işin altından da sen çıkmazsın anne!”

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Giriş: 24.11.2023 12:19
Güncelleme:24.11.2023 12:19
Altın Kafes 1. bölüm bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Altın Kafes için geri sayım başladı. İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin tanıtımına “Umarım bu işin altından da sen çıkmazsın anne!” sözleri damga vurdu. İlk tanıtımlarıyla ilgi çeken dizide, sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne seriliyor. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' ilk bölümüyle 3 Aralık Pazar 20.00'de atv'de başlıyor.
“Umarım bu işin altından da sen çıkmazsın anne!”
“Umarım bu işin altından da sen çıkmazsın anne!”
Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
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