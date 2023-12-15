Altın Kafes 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ''Evlilik iki kişinin arasında olması gereken bir şey değil mi?''

Altın Kafes 3. bölüm 2. fragmanı! atv'nin yeni dizisi Altın Kafes ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Evlilik iki kişinin arasında olması gereken bir şey değil mi?'' sözleri damga vurdu. İşte Altın Kafes'in 3. bölüm fragmanı...

Zeynep Onur'un evlenme teklifine evet der ve yüzükler takılır. Bu evlilik kararının neden bu kadar aceleye getirildiğini düşünen Zeynep, Onur'la baş başa konuşmak ister. Bir yandan Onur, Zeynep'e olan hislerinin farkına varmıştır. Bu yüzden kafası karmakarışıktır. Onur'daki bu değişimden rahatsız olan Ahu kıskançlıktan çıldırıp intikam planları yapmak üzere harekete geçer. Serhat kazayla Beyoğlu ailesini ilişkilendirmiştir ama asıl katilin kim olduğunu bilmemektedir. Bunun için aileye daha yakın olması şarttır ve mutlaka o eve girmek için bir yol bulmalıdır. Evlilik hazırlıkları bütün hızıyla sürerken sırlar perdesi Beyoğlu ailesini ve etrafındakileri sarmaktadır. Fakat Zeynep bu kirli sırlardan tamamen habersizdir.