14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Altın Kafes Videoları Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Geri sayım başladı

Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Geri sayım başladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2023 13:58
Güncelleme:14.11.2023 13:59
Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.
Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Altın Kafes 1. bölüm fragmanı yayınlandı
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
Daha Fazla Video Göster