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Altın Kafes 2. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bu güzel gökyüzüne bakmayı hatırlattığın için teşekkür ederim Zeynep”

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Giriş: 04.12.2023 12:59
Güncelleme:04.12.2023 12:59
Altın Kafes 2. bölüm bölüm fragmanı! atv'nin yeni dizisi Altın Kafes ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, “Bu güzel gökyüzüne bakmayı hatırlattığın için teşekkür ederim Zeynep” sözleri damga vurdu. İşte Altın Kafes'in 2. bölüm fragmanı...
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