14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aldatmak Videoları Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı izle | "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı izle | "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2023 12:48
Güncelleme:14.06.2023 12:49
Aldatmak 35. bölüm 2. fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanına, "Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Yeşim'in çaresiz hamleleri Zeliş'le arasındaki gerilimi bir kez daha artırırken, oğlunun iyiliğini gözeten Güzide'nin bu birlikteliğe vereceği tepkiyi kestirmek kolay değildir. Yeşim yüzünden ismi bütün ülkede skandallarla anılan Tarık, düşmanlarının dikkatini çekmeye başlarken geçmişe dair başka gizemlerin kapısı aralanır. Tarık dostu olarak bildiği bir düşmanı ile karşı karşıya geldiğinde ani bir karar verip dönüşü olmayan bir hamle yapar. Tarık, gözlerden uzakta oynadığı bu oyunun en büyük düşmanı tarafından izlendiğinden habersizdir. Korkunç bir trafik kazası, Güzide ve ailesinin yüreklerine ateş düşürür. Kritik bir anda bir ikileme girilir. Güzide, hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ben, Güzide Abla’dan özür dilemek istiyorum!
"Ben, Güzide Abla'dan özür dilemek istiyorum!"
Aldatmak sezon finali fragmanı
Aldatmak sezon finali fragmanı
Kızımla küs değilim, anne yanımda ol dediği an yanında olurum!
"Kızımla küs değilim, anne yanımda ol dediği an yanında olurum!"
Nikahlanmadan önce engel olmamız şart!
"Nikahlanmadan önce engel olmamız şart!"
’’Anne ben hayatımı geri istiyorum!’’
''Anne ben hayatımı geri istiyorum!''
Hamile kızınıza gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah!
"Hamile kızınıza gönlünüze göre bir kısmet bulursunuz inşallah!"
Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide’yi elimden alabileceksin!
"Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide'yi elimden alabileceksin!"
Ozan yoğun bakımda...
"Ozan yoğun bakımda..."
Evimi almaya geldim Tarık...
"Evimi almaya geldim Tarık..."
O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!
"O herifi sevmiyorsun Oylum biliyorum!"
Tarık kalp krizi geçirmiş
"Tarık kalp krizi geçirmiş"
Aldatmak yeni bölüm fragmanı
Aldatmak yeni bölüm fragmanı
Daha Fazla Video Göster