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Aldatmak 20. bölüm 2. fragmanı izle | "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!"

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Giriş: 25.02.2023 16:39
Güncelleme:25.02.2023 16:39
Aldatmak 20. bölüm 2. fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 20. bölüm 2. fragmanına, "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!
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